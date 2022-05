Rutte: ‘Flink ruzie maken is af en toe gezond’

Volgens minister-president Mark Rutte is het ‘gezond om af en toe eens flink ruzie te maken'. ,,Je zet daarmee de raampjes open voor frisse lucht, zodat je daarna weer verder kan.’’ Hij hoopt dat de aanvaring die hij donderdag had met een deel van de Tweede Kamer bijdraagt aan ‘betere verhoudingen'. ,,Ik vond het noodzakelijk dit te zeggen. Er is breder iets aan de hand in de politiek. Dit is een eerste stap om daar iets aan te veranderen.’’



Tijdens het debat moest Rutte zich verdedigen over het wissen van sms'jes op zijn telefoon. Een deel van de oppositie verweet hem dat te hebben gedaan om te voorkomen dat die later konden worden opgevraagd door Kamerleden of journalisten. Rutte werd kwaad. Hij verweet Kamerleden dat zij er bij voorbaat van uitgaan dat alles wat hij of andere leden van het kabinet doen ‘niet deugt'.