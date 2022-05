Rutte en Kaag op ‘bedeltour’: ‘Koffie kunnen ze krijgen, maar gesprek zal niet lang duren’

RIVM aan kabinet: mondkapjes bij drukte niet meer nodig

Bij drukte zou wat het RIVM betreft niemand meer een mondkapje op hoeven te doen. Ook het advies om uit voorzorg in quarantaine te gaan als iemand in contact is geweest met iemand die besmet is met corona, kan worden geschrapt. Dat adviseert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aan het kabinet.

14 april