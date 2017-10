Rutte eet met Tusk in Brussel

Hennis: Ik ben ver­ant­woor­de­lijk, ik alleen

7:35 Demissionair Minister Jeanine Hennis is gisteravond opgestapt als minister van Defensie. Na het aftreden gaf ze haar eerste reactie. Premier Mark Rutte benadrukte net als Hennis dat het voor de nabestaanden van de militairen in Mali niet een gesloten boek is.