Rutte dreigt multinationals: Winst delen, anders geen lastenverlaging

Het is voor het eerst dat Rutte hard uithaalt naar de Nederlandse multinationals. De politiek leider van de VVD deed dit vandaag op zijn partijcongres in Aalsmeer. Onder luid applaus van de liberalen pakte hij de topmannen hard aan.



De premier schetste dat de Nederlandse multinationals in de jaren zeventig en tachtig ‘topmannen hadden waar we trots op konden zijn’. Rutte stelde ook dat die destijds deelnamen aan het maatschappelijk debat. ,,Nu zeggen ze tegen de pr-afdeling: ik ga niet bij Pauw of M zitten, want misschien zit er wel een cabaretier die me belachelijk maakt. Ja sorry, dat zou kunnen. Dat hoort bij baas zijn van een grote onderneming.’’

Quote Het enige wat echt stijgt, zijn de salarissen van de topmannen, niet van de gewone werknemers Mark Rutte

Hand ophouden

Rutte verwijt ze vooral dat ze alleen de hand ophouden bij de overheid. ,,Vanaf de Tweede Wereldoorlog was de ongeschreven regel dat als het de grote bedrijven goed ging, dat het personeel ook goed ging. Wat op dit moment gebeurt: de winsten van de grote ondernemingen klotsen tegen de plinten op. Het enige wat echt stijgt, zijn de salarissen van de topmannen, niet van de gewone werknemers.’’

Dat moet veranderen en zichtbaar worden in de CAO’s. Rutte: ,, Ik zeg wel dit. Als de komende tijd die CAO’s niet aanzienlijk meer gaan stijgen, dan moet de overheid het voor zijn rekening nemen. We gaan de komende tijd fors de lasten van de grote ondernemingen verlagen. Denk aan het hogere tarief voor de vennootschapsbelasting. Maar misschien moeten we weleens gaan nadenken of we daarmee door moeten gaan. Dat we die tarieven minder of niet verlagen en het geld teruggeven aan de werknemers.’’

Middenklasse

Klaas Dijkhoff zei eerder dit jaar dat de VVD minder de partij voor de multinationals moet zijn en meer de partij van de middenklasse. ,,We dachten dat werknemers zouden profiteren als bedrijven zoveel mogelijk ruimte kregen. Er zijn nu bedrijven die heel veel geld verdienen, maar weinig teruggeven aan de samenleving. In sommige bedrijven ben ik teleurgesteld. Neem het witwasschandaal en de salarissen bij ING.’’