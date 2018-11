Rutte: Demonstreren bij Sint mag uiteraard, maar het hoeft niet per se

Er wordt niet getoornd aan het recht op demonstratie rond Zwarte Piet, ook komt er geen tijdelijke inperking in de weken voor Sinterklaas. Dat zei premier Mark Rutte vanmiddag tijdens het wekelijke Vragenuurtje. Hij benadrukt echter wel dat dat mensen niet per se gebruik hoeven te maken van dat recht in die periode.

Quote Racisme en discrimina­tie: ik haat het, en dat moeten we bestrijden Premier Rutte Rutte reageerde daarmee op de suggestie van partijgenoot Klaas Dijkhoff om rond de intocht van Sinterklaas geen demonstraties tegen Zwarte Piet meer toe te staan. Dat voorstel volgde op allerlei problemen door heel het land tijdens de intocht van Sinterklaas dit weekend. Daarbij werden demonstranten belaagd en bedreigd door voorstanders van Zwarte Piet. ,,Het is verschrikkelijk dat het op zo veel plekken is misgegaan’’, zei Rutte. ,,We zagen kinderen die niet bang voor voor Sint of Piet, maar voor wat er zich op de straat afspeelde.’’



Coalitiepartner D66 vroeg Rutte afstand te nemen van het voorstel van Dijkhoff en zich uit te spreken voor het recht om te demonstreren. ,,De premier van dit vrije land moet daar heel duidelijk over zijn’’, als Kamerlid Jan Paternotte, die het ‘de wereld op zijn kop’ noemde dat het demonstratierecht zou worden ingeperkt, omdat juist tegenbetogers zich hebben misdragen.

Kritiek

Ook andere partijen - van links tot rechts - uitten kritiek en zijn van mening dat Rutte onvoldoende leiderschap toont in de discussie. ,,De premier bagatelliseert de kwestie”, meent Kathalijne Buitenweg (GroenLinks). ,,Hij gooit het erop dat het hier ging om extremisten en aso’s, maar in werkelijkheid was er sprake van bedreiging en racisme. Dat is onaanvaardbaar en daar moet Rutte zich over uitspreken.”

PvdA-leider Lodewijk Asscher is de afgelopen jaren veel beter gaan begrijpen wat de gevoelens van de tegenstanders zijn, zegt hij. ,,In die gedachte moet je proberen mensen mee te nemen. Er is pijn, maar daaruit vloeit voort dat leiderschap nodig is. Rutte moet dat tonen door dialoog te organiseren. Wegkijken is geen optie.”

Malloten