Rutte bezoekt Trump: ‘Soms moet je dansen met wie er op de dansvloer staat’

Als hij straks de Oval Office instapt is Mark Rutte niet van plan een preek af te steken tegen de Amerikaanse president Trump. ,,Daar geloof ik niet in,” zei Rutte vooruitblikkend in Washington.

Bij denktank Atlantic Council sprak de premier over de banden en tussen de VS en Nederland. Hij pleitte voor samenwerking met Donald Trump, een president die in Europa veel leiders op de kast heeft gejaagd met harde kritiek en een eigenzinnige koers, bijvoorbeeld als het om Iran gaat.

,,Soms moet je dansen met wie er op de dansvloer staat,” zei Rutte. Op het internationale toneel zei de premier al vaker dat Trump een ‘kans’ is. Hij pleit er nu in Washington opnieuw voor gebruik te maken van Trumps afkeer van het internationale systeem om het te verbeteren.

Minister-president Mark Rutte ontmoet leden van de Atlantic Council. De bijeenkomst is onderdeel van een werkbezoek aan Boston en Washington DC.

,,De reactie zou kunnen zijn – dat is fout, we moeten hier tegenin gaan. Maar dat werkt niet. Als je de dialoog aangaat met Donald Trump, zoals ik nu meermaals heb gedaan, zie je dat je het er makkelijk over eens wordt dat het nodig is die organisaties te veranderen” schetste hij. ,,Er zijn heel veel dingen die niet werken. Neem de VN – we zijn allemáál kritisch geweest op de VN.”

Klimaat

Op de vraag of hij klimaatverandering aan de orde zal brengen in gesprek met de president die het klimaatakkoord van Parijs in de pullenbak gooide, zei Rutte dat hij de pragmatische aanpak kiest. Hij zal focussen op het geld dat in beide landen verdiend kan worden met slimme oplossingen om klimaatverandering te verlichten of het hoofd te bieden.

,,Preken tegen Trump, daar geloof ik niet in. Je móet je aan het akkoord van Parijs houden – hij weet dat ik vind dat hij dat moet, het heeft geen zin om zo’n discussie te hebben. Maar of je nou gelooft dat het door de mens veroorzaakt is, zoals ik, of niet – dingen veranderen en je moet voorbereid zijn.”

Trump heeft zich veelvuldig beklaagd zich over het handelstekort dat de VS heeft met Europa als geheel. Maar voor Nederland geldt dat niet – wij kopen meer van de Amerikanen dan zij van ons, en Nederland creëerde meer banen in de VS dan andersom. ,,Vorig jaar vertelde ik hem: wij hebben een groot handelstekort met júllie,” zo gaf Rutte inzicht in het gesprek dat hij een jaar geleden had met Trump, toen de Nederlandse premier ook al op visite ging in de Oval Office. ,,O, serieus, zei hij, wil je dat ik daar iets aan doe?” Rutte antwoordde nee. ,,Ik wil alleen maar het punt maken dat handelstekorten niet het probleem zijn, als beide landen ervan profiteren.”

Handel is opnieuw een heikel punt in het gesprek dat Rutte en Trump voeren vanaf 19.30 uur Nederlandse tijd. Rutte zal de Amerikaanse president op het hart drukken dat de onenigheid over Europese en handel snel opgelost moet worden, zei hij. ,,Want we staan samen veel sterker tegenover andere delen van de wereld.”

Populisme