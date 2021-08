Rutte bezoekt op slim moment aardbevingsgebied: ‘Het gaat nooit perfect worden’

,,Het is een grote poppenkast’’, zegt Helga van Eck. Ze kijkt toe hoe Mark Rutte aan de overkant van de straat de pers te woord staat. Van Eck leunt tegen het huurhuis van haar moeder (78) in Loppersum. ,,Mijn moeder woont hier al 55 jaar. Sinds 2015 hoort ze dat ze weg moet, vanwege de aardbevingen. Maar er is nog altijd geen nieuw huis voor haar. Ze slaapt er slecht van.’’



In het hart van het Groningse aardbevingsgebied is de versterking en sloop van woningen flink vertraagd. De operatie beslaat ruim 26.000 adressen. Eind maart was van 1865 adressen de versterking afgerond. Met de huidige aanpak schiet het absoluut niet op, concludeerde het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) vorige maand.