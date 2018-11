Ruth Peetoom zwaait af als CDA-voorzitter

Peetoom is bezig aan haar tweede periode als voorzitter en mag zich zich volgens de statuten niet opnieuw verkiesbaar stellen. Wel maakt ze haar termijn af. In februari neemt ze afscheid.

Binnen en buiten het CDA genoot Peetoom de bijnaam ‘de rode dominee’, omdat zij tot de linkerflank wordt gerekend en jarenlang actief was als voorganger in de Utrechtse Jacobikerk. Bij haar aantreden trof ze een hevig verdeeld CDA aan, dat bijna in tweeën was gespleten door de deelname aan het kabinet-Rutte/Verhagen, waaraan gedoogsteun werd gegeven door de PVV.