Ruime steun in Eerste Kamer voor wietproef

De proef is een afspraak uit het regeerakkoord, waarvan D66 binnen de coalitie de meest uitgesproken voorstander is. CDA en CU zijn er aanzienlijk minder enthousiast over, iets dat eerder al bleek tijdens de behandeling in de Eerste Kamer. ,,We staan niet te trappelen hiermee in te stemmen’’, zei Mirjam Bikker van de ChristenUnie, die ook namens het CDA sprak.