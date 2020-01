Rotterdam overstag, maar Tweede Kamer beslist ‘zelfstandig’ over vuurwerk

In Rotterdam was er gisteren plots een meerderheid van de gemeenteraad voor een verbod, omdat de lokale VVD-fractie zich achter zo’n plan schaarde. Die beslissing wordt door de fractie van de partij in de Tweede Kamer gerespecteerd, maar dat is een ‘eigenstandig’ besluit van de lokale partijtak, laat een woordvoerder weten. In Den Haag wordt een ‘eigen afweging gemaakt’. De lokale VVD-fractieleider heeft wel contact gehad met VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff, maar er zou niets zijn ‘afgestemd’.

Toch lijkt het besluit in Rotterdam de druk verder te verhogen op de partijtop van de VVD om te kiezen voor een verder, misschien beperkt, vuurwerkverbod voor het hele land. Inmiddels is daarvoor in de Tweede Kamer ook een meerderheid, mede door de steun van coalitiepartijen D66 en ChristenUnie. Die partijen opteren overigens voor het verbieden van knalvuurwerk en vuurpijlen, niet een totaalverbod zoals in Rotterdam.

Van de regeringspartijen zijn VVD en CDA nog tegen verdere beperkingen, maar in de achterban van de partijen roeren vuurwerkcritici zich al dagen. VVD-burgemeesters Jan van Zanen en Johan Remkes braken ook al een lans voor een deelverbod.

Doof

Fractieleider Dijkhoff liet daarop weten ‘niet doof en blind’ te zijn voor die oproepen. Hij wil ‘grondig gaan nadenken’. Dinsdag komt de Tweede Kamerfractie weer bijeen, waar het heikele onderwerp besproken zal worden. Dat geldt ook voor het CDA. Van die partij kwamen ook al woorden die verandering suggereren. Vicepremier Hugo de Jonge noemde vuurwerk ‘een traditie die moet veranderen’. Toch zeggen ingewijden dat het kabinet niet zelf, als het vrijdag weer bijeen komt, met een plan zal komen.