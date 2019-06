Roklengte-advies van ministerie zorgt voor verhitte reacties

Het warme weer lijkt voor het ministerie een mooie gelegenheid te zijn om het onlinemagazine ‘Werken in extreme temperaturen’ op Arboportaal.nl onder de aandacht te brengen op Twitter. Speciale aandacht gaat daarin uit naar de prangende kwestie ‘Op warme dagen: Rok of blote benen?’ Een panty is volgens het artikel 'zeker niet verplicht’, maar hangt 'volgens de etiquette samen met de roklengte en de conditie van de benen'. ,,Valt de rok op de knie, dan vinden we (verzorgde) blote benen geen probleem", zo luidt het oordeel.



Op Twitter regent het reacties van vrouwen die zich afvragen wat het ministerie bezielt om een dergelijk kledingadvies via het officiële twitterkanaal uit te doen gaan. Vrouwelijke twitteraars willen weten of de tweet serieus is bedoeld of vragen zich af waar het ministerie zich mee bemoeit.



Hieronder een bloemlezing uit de vele reacties die het ministerie met zijn kledingadvies oproept.