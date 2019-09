Roep uit Kamer: tijd om gebarentaal te erkennen

Door de wet moet het niet alleen mogelijk worden om Kamerdebatten en persconferenties van het kabinet standaard te voorzien van een gebarentolk, ook moet het voor ambtsdragers mogelijk worden om een eed af te leggen in gebarentaal en moet ook crisiscommunicatie worden vertaald in gebarentaal.



,,Bij de aanslag in Utrecht was er in de crisiscommunicatie geen gebarentolk”, stelt PvdA-Kamerlid Attje Kuiken. ,,Moet je je eens voorstellen hoe het is als je zulk nieuws niet mee kunt krijgen. Ook doven moeten volwaardig mee kunnen doen. En dus ook mee kunnen krijgen wat Mark Rutte op vrijdag te vertellen heeft.”



Kuiken wijst erop dat in veel andere westerse landen gebarentaal wel wettelijk erkend is. ,,Er is geen goede reden te verzinnen waarom we dat in Nederland niet hebben.”