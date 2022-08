Rijk wil asielopvang afdwingen bij ‘weigergemeenten’

Dat schrijven staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) en minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) aan de Tweede Kamer. De asielcrisis is zo groot, dat het rijk meer instrumenten nodig heeft om de regie te kunnen pakken bij het openen van nieuwe opvanglocaties.

Sinds 2019 spannen Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en regering zich in om nieuwe opvanglocaties te openen. ,,Hierbij zijn het COA en wij echter afhankelijk van de bereidwilligheid van gemeenten om hier gehoor aan te geven. Zonder de medewerking van gemeenten kan het COA geen nieuwe locaties openen of bestaande locaties langer openhouden, terwijl er wel dringend behoefte is aan meer opvangplekken”, schrijven de ministers.

Er zijn op dit moment twee locaties in beeld waar gezamenlijk circa duizend asielzoekers een plek kunnen krijgen, schrijft het kabinet aan de kamer. Het gaat om gebouwen van het rijk, onbekend is welke. ,,Daarover wordt gesproken met de betrokken gemeentes. Het kabinet is echter van mening dat, gezien de tijdsdruk en de hoogst precaire situatie, van uitstel of afstel ditmaal geen sprake kan zijn.”

Het is de bedoeling dat het COA meer panden gaat aankopen waarbij het Rijk door middel van het nieuwe instrument opvang wil gaan afdwingen. Ook onderzoekt het kabinet of het op deze manier aanlegplekken voor cruiseschepen kan forceren. Ook heeft het rijk een aantal kavels in bezit waarop het met het nieuwe instrument in de hand ‘met tijdelijke voorzieningen extra opvangplekken’ kan realiseren. ,,Het is de verwachting dat er op korte termijn meer locaties in beeld komen.”

Oekraïners

Om op korte termijn plekken te creëren, wordt ook gekeken naar de gebouwen waar gemeenten nu Oekraïners opvangen. Op plaatsen waar niet alle bedden bezet zijn, is het voortaan de bedoeling dat ook ‘reguliere’ asielzoekers worden opgevangen. Tot nu toe waren beide vormen van opvang gescheiden.

Verder heeft het COA de opdracht gekregen om zo snel mogelijk (uiterlijk 1 oktober) te zorgen voor paviljoens, tenten en andere mobiele voorzieningen. Op de korte termijn zijn die nog niet beschikbaar omdat die door heel Europa worden gebruikt voor Oekraïense vluchtelingen en omdat het festivalseizoen op zijn hoogtepunt is. Als de tenten eenmaal wel geregeld kunnen worden, wil het Rijk plekken kunnen aanwijzen om deze neer te kunnen zetten, desnoods zonder medewerking van de gemeente.