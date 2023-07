'Rete-ambitieuze' en mediawijze Dilan Yesilgöz is van keihard aanpakken

Interview Dilan Yesilgöz wil Rutte opvolgen: ‘Mijn drive heeft mij veel gebracht’

Demissionair minister Dilan Yesilgöz (46) staat klaar om Mark Rutte op te volgen als leider van de VVD, zo maakte ze woensdagochtend bekend. Wie is zij? Wat drijft haar? In een interview met ons weekendmagazine Mezza vertelde zij eind vorig jaar wat haar heeft gevormd. ,,Mijn filosofie is: voor de één duurt het langer dan voor de ander, maar je blijft doorgaan.”