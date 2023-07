Renske Leijten (SP) verlaat Tweede Kamer: ‘Tijd om uit de Haagse bubbel te stappen’

Leijten: ,,Na bijna 17 jaar in de Tweede Kamer is het genoeg. Dit betekent zeker niet dat ik stop als SP’er, maar voor mij ligt de democratie niet meer in de Tweede Kamer of in politiek Den Haag. Het is voor mij nu tijd om uit de Haagse bubbel te stappen en me op een andere manier bezig te houden met onze democratie.”

In de Tweede Kamer heeft Leijten jarenlang ingezet voor goede zorg, voor de democratie, het referendum en is een belangrijke schakel geweest in het blootleggen van het toeslagenschandaal, samen met Kamerlid Pieter Omtzigt.

,,Ik kijk zeker met trots terug op mijn periode als Kamerlid”, zegt Leijten er zelf over. ,,SP-acties leidden ertoe dat de eerste twee wetten van de SP werden aangenomen, tegen loondump in de thuiszorg en om aanbestedingen in de thuiszorg te voorkomen. Ik ben ook trots dat we marktwerking en aanbestedingen in de ambulancezorg hebben kunnen tegenhouden.”

Ruim 140.000 voorkeursstemmen

Sinds 30 november 2006 is Renske Leijten lid van de Tweede Kamerfractie van de SP. Ze was eerder voorzitter van ROOD, de jongerenorganisatie van de SP. De bekendheid die ze vergaarde met de toeslagenaffaire leverde haar bij de verkiezingen in 2021 nog ruim 140.000 voorkeurstemmen op.

De SP is Renske Leijten ‘ongelofelijk dankbaar’ voor alle jaren die ze zich als Kamerlid heeft ingezet, staat op de website van de partij. SP-leider Marijnissen: ,, De politiek heeft niet minder Renske Leijtens nodig, maar meer. Gelukkig blijft ze actief in de SP, maar we zullen haar in Den Haag ontzettend missen.”

‘Zó dankbaar’

Ook toeslagenouders zijn geraakt door haar vertrek. Het tekent Leijten dat ze voor ze haar vertrek bekendmaakte in de ochtend gedupeerde in de toeslagenaffaire Kristie Rongen al belde, om haar vast te informeren. ,,Hoewel ik het al wist, zit ik nu alle pushberichten over Renske's vertrek weer met tranen in mijn ogen,” vertelt Rongen. ,,Zij was de allereerste die voor ons opkwam. Zonder Renske waren we nergens geweest. We zitten nu nog steeds in de problemen, maar in elk geval is wat ons als ouders is overkomen nu in de openbaarheid. Ik ben haar en Pieter Omtzigt daarvoor zó dankbaar. Misschien kan ze straks, buiten de Tweede Kamer, nog wel meer betekenen. Maar hoe dan ook: uit het oog betekent zeker niet uit het hart. Ik ben wat voor Renske aan het maken, als ik dinsdag in Den Haag ben ga ik dat overhandigen.”

Leijten zal dinsdag 4 juli officieel afscheid nemen van de Tweede Kamer. Op woensdag 5 juli wordt Nicole Temmink geïnstalleerd als Kamerlid namens de SP.