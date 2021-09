Remkes na weekend op de hei: ‘Ontslag van Kaag en Bijleveld heeft veel politieke pijn veroorzaakt’

Volgens Remkes wordt er volgende week maandag verder gesproken. ,,We zijn nog niet uitgesproken met elkaar.” Maar, waarschuwde hij eveneens: ,,We zijn er nog niet uit of deze partijen met elkaar verder willen.”

VVD-leider Mark Rutte was wat minder negatief in zijn commentaar. Rutte: ,,De sfeer was meer dan uitstekend en we hebben zeer intensief gesproken met elkaar, maar we zijn nog niet klaar met elkaar. Het is heel heftig geweest, het was een zware tik van de Tweede Kamer richting het kabinet. De sfeer tussen deze partijen is er niet door verslechterd, maar het heeft wel gevolg gehad voor de contacten tussen de partijen.”

Volledig scherm VVD-leider Mark Rutte, bij het landgoed De Zwaluwenberg, waar formatiegesprekken gehouden worden tijdens een heisessie. © Brunopress Door Prinsjesdag en de daarop volgende debatten ligt de formatie, die toch al lang duurt, voor een week stil.

Rutte zei, een beetje met zijn pet op premier op, dat de VVD de leiding neemt om de begroting voor volgend jaar niet verloren te laten gaan. Het kabinet presenteert dinsdag op Prinsjesdag de begroting voor komend jaar, maar die is tamelijk beleidsarm, omdat het kabinet demissionair is. Om toch nog ‘noodzakelijke dingen', aldus Rutte, gaat VVD-fractieleider Sophie Hermans ‘kijken’ wat er mogelijk is met partijen ‘in het brede midden’ om toch wat meer beleid neer te zetten in de begroting van volgend jaar. Ze zal daarom een meerderheid in de Tweede Kamer proberen te vinden, bijvoorbeeld voor beleid op het gebied van wonen.

Informateur Johan Remkes zei zaterdag al , bij aan vang van de gesprekken, dat formatiepuzzel er de afgelopen dagen met het aftreden van Sigrid Kaag en Ank Bijleveld als demissionaire ministers ‘niet eenvoudiger op is geworden’.

Het CDA voelde zich gepiepeld door coalitiegenoot ChristenUnie, omdat het de motie van afkeuring steunde tegen het kabinet, Kaag en vooral: Bijleveld. Die voelde zich vervolgens ook weer gepakt door D66, omdat Kaag vooraf niet aan haar had laten weten dat ze zou aftreden. Dat vertelde ze alleen Rutte. Bijleveld zag zich daardoor een dag later alsnog gedwongen ook haar ontslag in te dienen.

Sigrid Kaag sprak na het weekend van een 'heftige week’. ,,Het heeft voor iedereen onderstreept dat er vruchtbare samenwerking met de Tweede Kamer moet zijn.” Er is volgens Kaag ‘veel gebeurd', maar: ,,Nu moeten we de partijbelangen ontstijgen. Er wordt weer verder gepraat.”

Kaag ging vragen uit de weg over de beschuldiging dat ze Bijleveld heeft verrast met haar eigen ontslag. ,,Iedereen heeft zijn eigen afweging gemaakt.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Ze zei wel dat het kabinet een beetje ‘een duiventil’ is geworden. ,,We beginnen, of althans, het demissionair kabinet, geen ‘we’ meer, begint wel een duiventil te worden.”

Volledig scherm Johan Remkes (VVD) en Sigrid Kaag (D66) in de tuin van landgoed De Zwaluwenberg tijdens de voortgang van de formatiegesprekken. De onderhandelaars praten twee dagen op het landgoed over de vorming van een nieuwe regering. © ANP

Volledig scherm Sigrid Kaag (D66), Wopke Hoekstra (CDA) en Mark Rutte (VVD) in de tuin van landgoed De Zwaluwenberg tijdens de formatiegesprekken. De onderhandelaars praten twee dagen op het landgoed over de vorming van een nieuwe regering. © ANP

Volledig scherm Rob Jetten (D66), Pieter Heerma (CDA), Wopke Hoekstra (CDA), informateur Johan Remkes en Mark Rutte (VVD) in de tuin van landgoed De Zwaluwenberg. © ANP

Volledig scherm Sophie Hermans (VVD) en Mark Rutte (VVD) in de tuin van landgoed De Zwaluwenberg. © ANP

Volledig scherm Wopke Hoekstra (CDA), Sigrid Kaag (D66), Mark Rutte (VVD) en informateur Johan Remkes op landgoed De Zwaluwenberg. © ANP