Remkes belooft boeren: ‘Er zijn geen taboes’, maar toch willen ze niet aan tafel

Update/ met video A1 blijft dicht nu geen enkele aannemer rommel boeren wil opruimen, nieuwe afzettin­gen op A2 en A50

Het opruimen van het afval dat boerenactievoerders op de A1 bij Voorst (Gelderland) hebben gedumpt, is gestaakt omdat de bedrijven die de rommel moesten opruimen werden bedreigd. Rijkswaterstaat kon 's avonds nog geen nieuwe aannemer vinden voor het opruimwerk, waardoor de kans groot is dat de weg tot in de loop van donderdagochtend dicht blijft. Inmiddels zijn op de A2 en A50 nieuwe wegafzettingen, omdat daar brandjes zijn gesticht.

27 juli