Remkes: Als partijen niet over inhoud willen praten, ben ik snel weg

Delen per e-mail

Remkes kreeg zijn opdracht vanmiddag uit handen van Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Hij moet zich van de Kamer ‘in eerste instantie’ richten op de mogelijkheden van een minderheidskabinet. Daarvoor voert hij vandaag en morgen gesprekken met de partijleiders van VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie.

Remkes stelt zichzelf geen deadline, maar wil dat ‘in de loop van oktober’ veel duidelijk is. Als partijen echter blijven weigeren met elkaar over de inhoud te praten dan ‘ben ik er snel klaar mee', zei hij in een toelichting.

Niet eenvoudig

,,Ik ben me ervan bewust dat het geen eenvoudige opdracht is. Niet alleen lopen de visies en opvattingen van partijen uiteen. Ook de onderlinge verhoudingen - zo is de afgelopen dagen weer eens gebleken - moeten groeien. Eigenlijk moet de formatie nog beginnen. Het geduld van de samenleving wordt op de proef gesteld.’’

Wel zei Remkes het idee te hebben dat ‘er nog geen lijntjes gebroken zijn’. ,,Ik zie dat politici zichzelf inmiddels ook achter de oren krabben. Ik ben ervan overtuigd dat de wil er is om eruit te komen. Iedereen zit in de maag met de ontstane situatie en dat is een eerste stap om eruit te komen.’’

Over de speech van D66-leider Sigrid Kaag waarin ze maandagavond uithaalde naar VVD-leider Mark Rutte zei Remkes dat hij daar ‘enige vraagtekens bij gezet heeft'. Die wil hij met haar bespreken.

Volledig scherm Johan Remkes krijgt van Kamervoorzitter Vera Bergkamp de opdracht om als informateur op zoek te gaan naar een nieuw kabinet. © ANP

Dat niet alle hoofdrolspelers in de formatie goed met elkaar kunnen opschieten, hoeft volgens hem geen belemmering te zijn om een kabinet te vormen. ,,Er mag van politici worden verwacht dat ze op een zakelijke manier met elkaar samenwerken en gevoelens aan de kant leggen.’’

Minderheidskabinet

Remkes kijkt eerst naar de mogelijkheid van een minderheidskabinet bestaande uit ‘een combinatie van VVD, D66 en CDA'. Samen hebben die partijen 72 van de 150 zetels. Maar D66 heeft al laten weten grote aarzelingen te hebben bij die constructie.

De formatie duurt nu al bijna een half jaar. De vorige informateur Mariëtte Hamer constateerde dat het niet mogelijk is een meerderheidskabinet te vormen, omdat elke mogelijke variant door minimaal één partij wordt geblokkeerd.

Remkes wees er echter op dat een minderheidskabinet alleen kan werken als andere partijen bereid zijn om zo'n kabinet niet alleen maar tegen te werken. ,,Het vraagt een constructieve opstelling van partijen in de brede zin en niet alleen van de regeringspartijen.’’ Dinsdag zeiden PvdA en GroenLinks nog een eventueel minderheidskabinet niet te zullen gedogen.

Bekijk hieronder onze video’s over de formatie: