Rekenkamer kraakt financieel beheer De Jonge: ‘Bonnen zoek, onduidelijk of testen geleverd werden’

videoHet ministerie van Volksgezondheid (VWS) heeft financiële spelregels overtreden bij de aankoop van testmateriaal, beschermingsmiddelen en de uitkering van zorgbonussen. Zo ontbreekt bewijs of ingekochte beademingsapparatuur aan zorginstellingen wel is geleverd. Ook werden rekeningen voor testen betaald zonder te controleren of de aantallen wel klopten.

De Algemene Rekenkamer velt bij de jaarlijkse controle van de rijksuitgaven op Verantwoordingsdag een hard oordeel. Volgens het Hoge college van Staat is het financiële beheer bij het ministerie ‘ernstig tekortgeschoten'. Ruim vijf miljard euro aan publiek geld is niet op de juiste wijze verantwoord, wat de Rekenkamer wijt aan ‘structurele zwakheden in de bedrijfsvoering'.

De problemen waren al in september vorig jaar bekend, maar minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge - verantwoordelijk voor de financiën van het departement - kwam pas begin dit jaar in actie om greep te krijgen op de uitgaven. Echter kon niet meer worden voorkomen dat er in de verantwoording ‘forse fouten en onzekerheden’ werden geconstateerd: onduidelijk is of het geld rechtmatig is besteed en of de bedragen precies kloppen.

Volledig scherm 2021-05-17 12:10:07 DEN HAAG - Demissionair minister Hugo de Jonge (CDA, Volksgezondheid, Welzijn en Sport) staat bij het ministerie van AZ de pers te woord na afloop van overleg met zijn collega's. Het kabinet besprak of er opnieuw een aantal coronamaatregelen kunnen worden afgeschaald. De coronacijfers zijn genoeg verbeterd om de tweede ronde versoepelingen door te laten gaan. ANP LEX VAN LIESHOUT © ANP

Paardenmiddel

De Algemene Rekenkamer voerde de druk flink op door begin april een paardenmiddel in te zetten. Het instituut maakte bezwaar, een instrument dat slechts zelden wordt ingezet. Hierbij werd om een verbeterplan gevraagd, een verzoek dat de minister prompt inwilligde. Op 6 mei is daarom het bezwaar ingetrokken. Desondanks beoordeelt de Rekenkamer het tekortschietende financieel beheer als een ‘ernstige onvolkomenheid'.

Volksgezondheid is niet het enige ministerie dat ervan langs krijgt. Van 9,1 miljard euro aan rijksuitgaven staat niet vast of die volgens wettelijke regels juist zijn uitgegeven. Dit bedrag komt neer op 2,48 procent van de totale verplichtingen van het Rijk, terwijl de Rekenkamer een 'tolerantiegrens’ van 1 procent hanteert. Over nog eens 4,3 miljard euro aan uitgaven oordeelt het college dat de rechtmatigheid in het geding is, wat overigens niet betekent dat geld in verkeerde zakken is beland.

Parlement niet geïnformeerd

Een belangrijke oorzaak voor de kwalificatie ‘onrechtmatig’ is dat het kabinet vooral in het geval van corona het parlement niet vooraf informeerde voordat het tot uitgaven besloot. De Tweede Kamer, die het budgetrecht heeft en uitgaven eerst moet goedkeuren, kwam daardoor voor een voldongen feit te staan.

Dit was naast corona ook het geval bij de totstandkoming van de Catshuisregeling, waarbij het kabinet besloot slachtoffers van de toeslagenaffaire 30.000 compensatie te geven. Volgens de Rekenkamer is met het passeren van het parlement ‘de hoeksteen van het democratisch bestel in het geding’.



De Algemene Rekenkamer noemt de uitkomsten van het jaarlijkse onderzoek ‘zorgelijk’ en plaatst daarom een kritische kanttekening bij de goedkeuring van de rijksrekening 2020. Over het jaar 2019 gebeurde dat ook al.

Praat mee

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.