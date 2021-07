Reizen Portugal, Canarische eilanden en Cyprus afgeraden

Voor het hele vasteland van Portugal gaat vanaf vrijdag het advies gelden om alleen te reizen in noodzakelijke situaties. Ook voor de Canarische eilanden en de Balearen (onder andere Ibiza en Mallorca) in Spanje wordt het reisadvies aangescherpt, datzelfde geldt ook voor Cyprus.

Nederlanders die vanaf zondag terugkeren vanaf deze vakantiebestemmingen hoeven bij terugkeer in ons land niet in thuisquarantaine, maar moeten wel een negatief testbewijs of een vaccinatie- of herstelbewijs laten zien. Dat kan bijvoorbeeld met de CoronaCheck-app. Het vasteland van Spanje stond al op oranje - de kleurcode die de Nederlandse overheid geeft aan landen waar er veel coronabesmettingen zijn. Reisorganisatie TUI annuleerde daarom gisteravond al alle reizen naar de Spaanse eilanden.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken leek vorige week al te waarschuwen voor deze aanscherping van het reisadvies. Toen stelde het ministerie de situatie op deze vakantiebestemmingen ‘nauwlettend te monitoren’. Nu meldt Buitenlandse Zaken dat ‘helaas‘ uit het RIVM-advies van deze week blijk dat het ‘niet gaat om een tijdelijke piek’. ,,Er is sprake van een zorgwekkende trend in de coronacijfers in deze gebieden.” Het reisadvies voor de Azoren (geel) en Madeira (groen) in Portugal verandert niet.

Deltavariant

Portugal en de Spaanse eilanden kampen, net als Nederland, met een opleving van de veel besmettelijkere deltavariant van het coronavirus. Het ministerie benadrukt dat reizen naar het buitenland een risico ‘is en blijft’ omdat de situatie snel kan veranderen. Ook in Nederland steeg het aantal besmettingen immers in een week tijd explosief.

De recente toename van het aantal besmettingen in Nederland kan gevolgen hebben voor Nederlanders die naar het buitenland willen reizen. De Europese evenknie van het RIVM, het ECDC, komt waarschijnlijk vandaag met een update van de Europese ‘coronakaart‘, waarop wordt aangegeven hoeveel besmettingen er zijn per 100.000 inwoners. De vrees is dat Nederland op die kaart rood of donkerrood kan gaan kleuren. Dan kunnen landen besluiten om extra maatregelen te nemen voor Nederlanders. Deze eisen kunnen per land verschillen. Deze Europese kleurcodes verschillen weer van de reisadvieskleuren van de Nederlandse overheid.

Zeerhoogrisicogebieden

Als het reisadvies vóór vertrek oranje wordt, kunnen reizigers besluiten om om te boeken naar een andere, gele bestemming of later af te reizen. Als een land tijdens de vakantie van kleur verandert, raadt het ministerie aan om te kijken wat de mogelijkheden zijn om terug te keren.



Fiji en Tunesië worden toegevoegd aan de lijst van zeerhoogrisicogebieden. Daarvoor geldt dat Nederlanders zich vóór terugkeer naar Nederland moet laten testen en een quarantaineverklaring bij zich moeten hebben. Bij aankomst in Nederland geldt een quarantaineplicht.

Had jij een reis naar een van deze landen geboekt? Wat ga je nu doen?

