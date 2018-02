'Reisadvies moet scherper: ook oppassen met blote armen of blogs'

Volledig scherm Marietje Schaake © ANP Wie als vrouw naar bijvoorbeeld Iran trekt moet goed weten dat een blote arm of knie er al geldt als zo obsceen, dat je er de cel voor kunt invliegen. Een reisblog bijhouden mag er ook al niet, en als homo riskeer je er zelfs de doodstraf, ook als buitenlander. Nederland – ‘ben ik trots op!’ zegt Schaake – waarschuwt daarvoor expliciet, de Britten ook, maar het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken niet. Dat waarschuwt dan weer wel meteen dat niet-geasfalteerde wegen soms niet goed op de kaart staan aangegeven. Ook belangrijk, want je zult maar verkeerd rijden…

Schaake zou graag zien dat alle 28 EU-lidstaten hun reisadviezen, doorgaans opgemaakt door Buitenlandse Zaken, beter op elkaar afstemmen, zeker nu EU-burgers al sinds 2015 op andere Europese ambassades zijn aangewezen als hun eigen land in het betrokken buitenland geen vertegenwoordiging (meer) heeft. De lidstaten besloten daartoe omdat het voor veel landen te duur werd om overal ambassades open te houden en Europa toch steeds meer iets kreeg dat leek op een gemeenschappelijk buitenlands beleid. ,,Maar dan is het natuurlijk wel raar als je bij zo’n ambassade aanklopt voor iets dat in hun reisadvies helemaal geen risico is.”

Schaake heeft niet de indruk dat er nu veel overleg is over de reisadviezen. Uit een meegestuurd lijstje blijkt dat de regio’s die je volgens Frankrijk, Nederland en Groot-Brittannië in Iran, Egypte en Tunesië beter kunt mijden toch nog redelijk overeenkomen. Ook adviezen als ‘kijk uit met wat je fotografeert’, ‘mijd demonstraties en oploopjes’ en ‘blijf zeker ’s nachts in je resort’, zijn redelijk gelijkluidend, maar in de beschrijving van verdere risico’s zitten soms grote verschillen.

Reispolitie

Quote Mensen moeten vooral zelf blijven uitmaken waar ze wel of niet heengaan In vragen aan EU-buitenlandchef Federica Mogherini dringt Schaake erop aan dat de reisadviezen voor reizen naar landen buiten Europa zo volledig mogelijk worden, en er standaard ook een beschrijving in komt van de lokale mensenrechtensituatie. ,,Ik ben niet van de reispolitie”, zo vertelde ze vanmiddag telefonisch vanuit Amerika, ,,en mensen moeten vooral zelf blijven uitmaken waar ze wel of niet heengaan. Maar sommigen vinden het nou eenmaal niet prettig om op het strand te liggen als in datzelfde land honderden mensen in de gevangenis zitten. Dat moet je dan dus wel weten.”