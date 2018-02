Regering kan meteen ingrijpen op Sint-Eustatius: ook Eerste Kamer akkoord

Staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties wil het bestuur van Sint-Eustatius, dat een bijzondere gemeente van Nederland is, tijdelijk overnemen. De eilandraad, vergelijkbaar met de gemeenteraad, wordt ontbonden. Gedeputeerden en waarnemend gezaghebber worden van hun functie ontheven. Woensdag wordt een regeringscommissaris benoemd die zal voorzien in het bestuur van Sint-Eustatius.

Wetteloos

Een commissie heeft geconcludeerd dat het gezag op Sint-Eustatius wordt gekenmerkt door wetteloosheid en financieel wanbeheer. Ook is sprake van discriminatie, intimidatie, bedreigingen en beledigingen, willekeur en machtswellust.



Het bestuur van het eiland vindt het besluit onterecht en beraadt zich over de kwestie en zal ook met advocaten praten over een aanpak van de situatie. Het eiland wil desnoods internationaal aandacht voor de zaak vragen.



In NRC noemt Clyde van Putten, de leider van de grootste partij van Sint-Eustatius de actie van Nederland ,,een staatsgreep. We zullen ons verzetten". Knops vliegt morgenochtend naar Sint-Eustatius om het besluit aan de bevolking, bestuurders en eilandsraad toe te lichten.