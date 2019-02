Regeren is vooruitzien: Kabinet claimt nu al plek in V-raad voor 2033

Nederland was in 2018 een jaar lang lid van het belangrijkste VN-orgaan op het gebied van internationale vrede en veiligheid. Dat smaakte naar meer. ,,Daarom kandideren we ons opnieuw voor een zetel in de Veiligheidsraad, zodat we op het hoogste niveau kunnen meepraten over deze belangrijke zaken’', zegt minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken.