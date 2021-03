Regenbooghartjes op het gezicht van SGP-voorman Van der Staaij in Ermelo: ‘Het is een gruwel voor God’

kijk terug CDA-lijsttrek­ker Hoekstra wil WW-uitkering inkorten

4 maart CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra vindt dat de ‘tijd is gekomen’ om de maximale duur van de werkloosheidsuitkering te verkorten van twee naar één jaar. ,,Het is voor mensen nodig om werk te hebben, want je houdt er ook levensgeluk aan over.’’