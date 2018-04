Regels voor vrijkomen moeten strenger

Rechters zijn geen robots en dat is maar goed ook. Zij moeten immers persoonlijke omstandigheden kunnen meewegen in hun vonnis. Het onherroepelijke gevolg daarvan is dat ze ook inschattingsfouten kunnen maken. Dat lijkt duidelijk het geval bij een gruwelijke verkrachtingszaak in Rotterdam vorig jaar, die gisteren werd behandeld.



De verdachte Arthur C. was eerder veroordeeld voor straatroven. Toen hij aan het einde van die straf met verlof mocht, probeerde hij een vrouw te verkrachten. Hij kreeg daarvoor zeven jaar cel, maar toen hij daarvan vervroegd vrijkwam, knipte hij zijn enkelband door. Het OM wilde daarom C.’s vervroegde vrijlating intrekken en hem terug de cel in, maar het gerechtshof vond dat niet nodig. Hoewel C. dus al twee keer had bewezen de vrijheid niet aan te kunnen. Een paar uur na de rechterlijke uitspraak probeerde hij een vrouw gewelddadig te beroven en drie dagen later gijzelde hij een andere vrouw in haar woning en misbruikte haar urenlang onder bedreiging van een mes. Als het Hof naar het OM had geluisterd, was het slachtoffer een levenslange beschadiging bespaard gebleven.



De vervroegde invrijheidstelling ligt al langer onder vuur. Vroeger kwam een gedetineerde op twee derde van zijn straf automatisch vrij. Sinds 2008 zijn daar gelukkig voorwaarden aan verbonden. Wie zich daar niet aan houdt, kan weer terug de cel in. Maar in ongeveer een derde van de gevallen, bleek uit onderzoek van RTL Nieuws, steekt een rechter daar een stokje voor. Dat is vreemd. Uit studies blijkt namelijk dat in strafzaken de eis van het Openbaar Ministerie en de uiteindelijke straf van rechters meestal niet ver uit elkaar liggen. Dat betekent dat rechters het dus vaak eens zijn met officieren van justitie. Hoe kan het dan dat dat uitgerekend bij de eis om iemands voorwaardelijke invrijheidstelling in te trekken niet zo is? De voorwaarden na vrijlating moeten daarom dwingender worden. Dat is een taak van de wetgever. Blijkbaar zijn die voorwaarden nu te veel voor verschillende uitleg vatbaar en dat moet niet kunnen.