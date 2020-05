Rechtse denker ontkent oproep tot geweld: ‘Was filosofisch bedoeld’

Schrijver en denker Sid Lukkassen weerspreekt dat hij geweld toelaatbaar acht om het in zijn ogen eenzijdige medialandschap om te vormen. Uitgelekte whatsappberichten waarin hij stelt dat er ‘echt mensen letterlijk moeten worden uitgeschakeld zodat hun posten vrijkomen’ zijn ‘filosofisch’ bedoeld’, zegt hij in een filmpje dat is verschenen op The Post Online (TPO).

Lukkassen is een bekende verschijning in (kringen rond) Forum voor Democratie. Zijn boek ‘Avondland en Identiteit’ - met een voorwoord van Thierry Baudet - is verkrijgbaar in de webshop van de partij. Ook werkt hij mee aan lezingen van het Renaissance Instituut (het wetenschappelijk bureau van Forum) en vermeldt zijn biografie op TPO.nl dat hij als onderzoeker werkt voor ECR, de Europese fractie waarin naast Forum ook de SGP zit.

'Meest invloedrijke denker van Groot-Nederland’

Columnist Jan Dijkgraaf onthulde vanmorgen een aantal whatsappberichten, waarin Lukkassen zich erover beklaagt dat hij als ‘de meest invloedrijke denker van Groot-Nederland’ nooit door kranten of talkshows om zijn mening wordt gevraagd. ,,Denk je dat er aanslagen nodig zijn om dat voor elkaar te krijgen?”, vraagt hij zich af in een gesprek met schrijver Jurriaan Maessen, die net als Lukkassen ook op TPO.nl publiceert.

Lukkassen vervolgt: ,,Ik denk onderhand dat er echt mensen letterlijk moeten worden uitgeschakeld zodat hun posten vrijkomen en dan zo systematisch dat hun opvolgers niet uit dezelfde bubbel kunnen worden gerekruteerd.”

‘Carrière-technisch uitschakelen van mensen’

In de video op TPO.nl zegt Lukkassen dat de ‘grimmige uitspraken’ die hij in een Whatsappdiscussie heeft gedaan 'filosofisch’ van aard waren en meer dan een jaar geleden zijn geuit. ,,Ik wil juist nogmaals zeggen dat ik niet hóóp dat er geweld zal ontstaan en ik raad het ook echt af. Ik spreek me er tegen uit.”

Volgens Lukkassen vertellen de gewraakte screenshots niet het complete verhaal. ,,Als je de discussie afleest (...) dan eindigt die ook met de conclusie dat we juist niet moeten willen dat er geweld zal plaatsvinden.” De schrijver zegt dat hij doelde op het ‘carrière-technisch uitschakelen van mensen'.

Hoofdredacteur Bert Brussen zegt dat TPO.nl niet achter de uitspraken van Lukkassen staat, maar ‘blijft er bij dat iedereen de vrijheid heeft een mening te uiten dus ook Sid Lukkassen’. ,,Zolang het bij alleen een, zij het afkeurenswaardige, gedachte blijft die zich niet verder vertaalt in de praktijk, is er voor TPO geen reden Sid Lukkassen voortaan als auteur te weigeren of verdere actie te ondernemen", aldus Brussen.

Leden uit de partij gezet

Vorige week maakte Forum bekend dat het drie leden uit de partij heeft gezet, omdat die ‘volstrekt onacceptabele’ whatsappjes hebben gepost in appgroepen van FvD of zijn jongerenbeweging. Drie anderen zijn geschorst.