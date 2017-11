'Realist' Zijlstra brengt ode aan EU bij kennismaking ambassadeurs

De gewezen fractievoorzitter van de VVD stelde zich voor als 'realist', die wil kijken wat haalbaar is in plaats van wat wenselijk is. Juist daarom wil hij samenwerken aan een sterker en beter Europa, omdat ,,dat in het belang van ons allen is. Dit moeten we veel beter uitleggen, want zonder publieke steun is elk project gedoemd te mislukken.'' Hij ziet in de argwaan die de EU de laatste tijd oproept een kans om de voordelen van Europese integratie beter over het voetlicht te brengen.



Zijlstra verzekerde dat het nieuwe kabinet de militaire missies in onder meer Mali wil voortzetten. De Tweede Kamer wil die na de onrust over onveilige munitie nog eens tegen het licht houden.