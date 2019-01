Raad van State: referendum mocht afgeschaft worden zonder referendum

Het kabinet schafte het raadgevend referendum vorig jaar af, maar de Stichting Meer Democratie diende op het laatste moment een verzoek in voor een referendum over dat voornemen. Volgens de beweging zou dat in haar ogen ‘belangrijke democratische recht’ overeind moeten blijven. Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) voelde daar echter niks voor.



De stichting voerder daarop aan dat de referendumwet eigenlijk nog niet was ingetrokken. De minister had burgers immers niet de gelegenheid gegeven om een referendum over de intrekking aan te vragen, en zou daarmee niet de juiste procedure hebben gevolgd.