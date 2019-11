Raad van State kraakt klimaatplannen van kabinet

Slob: Meeste seinen staan op groen voor bijdrage Songfesti­val

14:39 Minister Arie Slob (Media) is bereid om een deel van de mediareserve te steken in de organisatie van het Eurovisie Songfestival. ,,De meeste seinen staan op groen”, zei hij bij het Kamerdebat over de mediabegroting. De publieke omroep vraagt om 12,4 miljoen euro uit dat potje.