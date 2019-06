PVV zoekt naar antwoord op Baudet: ‘We zijn keihard ingehaald’

Kort vóór de Europese verkiezingen zegde André Elissen zijn appartement in Brussel vast op. Sinds 2017 was de PVV’er er aan het werk als Europarlementariër, maar ‘de nederlaag’ hing al in de lucht, zegt hij. ,,Ik zag de bui al hangen, dus heb maar tijdig de huur opgezegd om gedoe te voorkomen.”



Ja, veelzeggend is het wel, erkent Elissen. Als zelfs de PVV-politicus er geen vertrouwen meer in heeft…Toch, vertelt Elissen, je ‘moet reëel zijn’. ,,Ik hoorde het ook in mijn omgeving: we zijn gewoon te onzichtbaar geweest in de campagne.’’