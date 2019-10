PVV-senator neemt nepnieuws-tweet niet terug maar noemt hem ‘onhandig’

Marjolein Faber, senator voor de PVV, heeft na anderhalve week een nuance geplaatst bij de tweet die zij 26 september verstuurde. Hierin beweerde ze dat de dader van een steekpartij in het centrum van Groningen een ‘Noord-Afrikaans uiterlijk’ had. Dat bleek onjuist, maar Faber weigerde haar tweet te verwijderen. Inmiddels geeft ze toe dat de tweet ‘onhandig’ was, al heeft ze hem niet verwijderd.

‘Daar ik nooit mijn bron prijs geef, had ik dit mee moeten laten wegen voordat ik deze tweet plaatste. Met dit in het achterhoofd had ik de tweet niet moeten versturen. Was onhandig’, zo schrijft ze vanavond op Twitter.

Wat de 59-jarige Faber hier precies mee bedoelt, is niet geheel duidelijk. Ze is vanavond niet voor een reactie bereikbaar. Haar bron gaf ze eerder al prijs. Het gaat om een jonge vrouw die gewond raakte aan haar kin tijdens de steekpartij. Deze vrouw is een familielid van een bekende van Faber.

De PVV-lijsttrekker kreeg vrijwel direct na de plaatsing van de tweet commentaar op de inhoud. ‘Man steekt 3 mensen neer op gezellig terras van De Drie Gezusters in Groningen. Wat u van de media niet mag weten: de verwarde man heeft een Noord Afrikaans uiterlijk (volgens betrouwbare bron) en heeft kennelijk een hekel aan bier’, schreef ze daarin.

Al snel bleek er niks van deze bewering waar te zijn. De dader van de steekpartij is een 67-jarige verwarde man uit Groningen, zonder een Noord-Afrikaans uiterlijk of afkomst. Dat werd al snel duidelijk toen twee van de slachtoffers van de steekpartij bij navraag aangaven dat het om een blanke man ging van in de 60.

‘Zeker weten’

Faber weigerde echter haar tweet met het vermelde nepnieuws te verwijderen. Ondanks de kritiek bleef ze bij het bericht. ,,Ik geloof absoluut dat mijn informatie juist is. Anders had ik het ook nooit op Twitter gezet, ik moet het wel zeker weten.’’

Daar is ze inmiddels van terug gekomen. De reactie van Faber volgt op een mededeling van het OM van vandaag. ‘Het onjuiste beeld van de PVV-senator is adequaat gecorrigeerd door getuigen in de (sociale) media’, aldus de formele reactie van justitie, waarin wordt aangegeven dat zij erkennen dat de informatie van Faber onjuist is.