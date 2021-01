PVV in lijvig verkiezingsprogramma: 140 rijden, vlag hijsen op scholen en minister voor remigratie

Toeslagenaffaire

De PVV-leider schrijft er te zijn ‘voor een veilig land’, noemt Nederland in het stuk nu ‘corrupt’ en wil juist een natie ‘waar we trots zijn op onze eigen cultuur en ons geen racisme laten aanpraten’.



,,Waar goede zorg als nationale topprioriteit wordt gezien. Een land waar we minder van ons inkomen aan belastingen hoeven te betalen omdat we stoppen met de miljardenuitgaven aan het buitenland, de kostbare massa-immigratie en klimaatsubsidies. Een land waar de overheid dienstbaar is aan burgers en geen onschuldige mensen criminaliseert, zoals bij de Toeslagenaffaire.”



Om criminaliteit te bestrijden moeten er 10.000 agenten bij komen. Ook wil de PVV een ‘digitale schandpaal’ oprichten voor daders van gewelds- en zedenmisdrijven. Daarnaast moeten er volgens de PVV miljarden naar de zorg vloeien via investeringen in ic’s, spoedeisende hulpposten, verpleeghuizen en ouderenwoningen.