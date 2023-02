PvdD-leider Ouwehand keert na vier maanden afwezigheid terug in Kamer

Partij voor de Dieren-leider Esther Ouwehand is ‘weer helemaal fit’, en neemt donderdag plaats in de Kamerbankjes, vier maanden nadat zij aankondigde tijdelijk terug te treden. De politica vertrok in oktober uit de Tweede Kamer wegens gezondheidsproblemen als gevolg van overbelasting.

Ouwehand is blij dat ze haar fractie weer kan aanvoeren. ,,Want ik heb een ontzettend belangrijke missie: een leefbare planeet voor mens en dier.”

De afgelopen tijd bekeek de partijleider vanaf een afstand de landelijke politiek. ,,Wat me opviel, is dat er niets veranderd is”, zegt ze desgevraagd. ,,Een kabinet dat op zoek blijft naar geitenpaadjes die ten koste gaan van mens, dier en natuur.” Zo moest het kabinet een aangekondigd ‘overgangsjaar’, als het gaat om Europese mestregels, in opdracht van Brussel al snel weer intrekken.

Het voor de PvdD belangrijke stikstofdossier zal een grote rol spelen in de aanstaande Provinciale Statenverkiezingen. Volgens Ouwehand zijn die verkiezingen ‘enorm belangrijk’. Ze ‘gaan in de kern over échte politieke moed’ om problemen op te lossen. ,,Wij zijn juist óók een partij voor het platteland: gezonde lucht, geen stank meer, minder dieren en meer natuur, meer insecten en bloemen in de wei, meer vogels”, aldus Ouwehand. Dat is de boodschap die haar partij wil uitdragen in de campagne.

‘Roofbouw op haarzelf’

In oktober kondigde Ouwehand aan haar taken als Kamerlid en fractievoorzitter neer te leggen vanwege aanhoudende overbelasting. ,,Wie strijdt tegen de roofbouw op de aarde, doet er goed aan om het óók onder ogen te zien wanneer er roofbouw plaatsvindt op haarzelf”, meldde ze toen via sociale media. Ook in 2015 legde Ouwehand wegens ziekte het Kamerwerk tijdelijk neer. Nu wil Ouwehand ‘veel meer bewaken dat ik tijd besteed aan de dingen die bijdragen aan mijn welzijn’. Belangrijk onderdeel daarvan is sporten, aldus de politica. Ze blijft daar tijd voor vrijmaken.

