PvdA wil maker middel tegen taai slijm naar Kamer roepen

Dossier OrkambiDe PvdA wil Vertex Pharmaceuticals, de Amerikaanse fabrikant van een middel tegen taai slijm, naar de Tweede Kamer halen om opheldering te krijgen over de uitblijvende vergoeding van het medicijn. Dat stelt Kamerlid Henk Nijboer vandaag voor. De vraag is of hij een Kamermeerderheid mee krijgt.

De afgelopen weken ontaardden de moeizaam lopende gesprekken over vergoeding van het middel, dat Orkambi heet, in een politiek steekspel tussen Vertex en het ministerie van Volksgezondheid. Verschillende Kamerleden zijn boos op de in hun ogen onwillige fabrikant.

,,Ik wil een parlementaire ondervraging houden over de onderhandelingen over de vergoeding van Orkambi”, vertelt Nijboer. ,,Als parlement kunnen we dan de fabrikant en andere betrokkenen onder ede horen, waarbij zij verplicht zijn om te komen en de waarheid te spreken.”

Binnen enkele weken

De verhoren moeten al binnen enkele weken plaatsvinden. De PvdA’er wil onder meer weten hoe de oorspronkelijke prijs van het middel, 170.000 euro, tot stand is gekomen. Ook moet nog duidelijker worden hoe de onderhandelingen zijn verlopen en waarom er nou eigenlijk geen deal is.