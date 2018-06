PvdA-top vraagt SP en GroenLinks om verregaande samenwerking

Tijdens het PvdA-congres – afgelopen zaterdag – namen de leden een motie aan waarin het bestuur wordt opgedragen om verregaande linkse samenwerking te onderzoeken. Partijvoorzitter Nelleke Vedelaar ontraadde die motie, omdat zij vindt dat de linkse partijen nu al genoeg samenwerken.



Toch stuurt zij op korte termijn een brief naar de partijbesturen van GroenLinks en SP, met daarin de vraag of zij willen verkennen of een gezamenlijke kieslijst voor de Eerste Kamerverkiezingen van 2019 een optie is. Een dergelijke samenwerking zou uniek zijn. Op dit moment hebben de drie partijen zelfstandige fracties in de Eerste Kamer.