PvdA tegen overname failliete ziekenhuizen Lelystad door CCN

,,Eerst het ziekenhuis op de fles, personeel en patiënten op straat en vervolgens alsof er niets gebeurd is weer opnieuw eigenaar worden”, aldus Ploumen op Facebook: ,,Minister Bruins moet hier dus niet intrappen.‘’ Zij wijst op berichtgeving door NRC dat Winter bijna een kwart van alle aandelen CCN in handen heeft. Het Kamerlid pleit voor een betrouwbare partij ‘waarbij de mensen in Flevoland zeker kunnen zijn van goede zorg.’ CCN heeft dit weekend een doorstartplan ingevelerd bij de curator voor de failliete IJsselmeerziekenhuizen. Die gaan in dat nieuwe plan verder onder de naam Zuiderzee Netwerk Ziekenhuis (ZNZ). De patiëntenraden staan erachter, meldt CCN.

Biedingen

Cardiologie Centra Nederland (CCN) is een publiek-private organisatie die cardiologische zorg aanbiedt op vijftien locaties in Nederland. Ook is CCN mede-eigenaar van het medisch centrum in Dokkum. Behalve de cardiologen hebben ook het Harderwijkse St Jansdal-ziekenhuis en de Friese Antonius Zorggroep belangstelling getoond voor de bankroete Flevolandse ziekenhuizen.



Partijen die het bankroete Slotervaartziekenhuis in Amsterdam willen kopen, krijgen tot begin deze week de kans om een bieding te doen. De curatoren verwachten eind van de week meer duidelijkheid te kunnen verschaffen over de uitkomsten.