PvdA-partijvoorzitter haalt uit naar kritische leden die vertrek Asscher eisten

Tijdens het digitale PvdA-verkiezingscongres, vandaag vanuit Meppel, plaatst partijvoorzitter Nelleke Vedelaar vraagtekens bij de kritiek binnen de eigen achterban. Ze gaat een werkgroep vragen met voorstellen te komen om iets te doen aan de aanvallen op ‘de integriteit en de kwaliteit van politici en gewone vrijwilligers’.



,,Lodewijk heeft zelf geconcludeerd dat de discussie te veel over hem ging’’, zegt Vedelaar. ,,Dat is verdrietig, en ik heb daar ook heel veel respect voor. Maar er moet me ook wat van het hart. Ik heb als voorzitter nu een aantal keer meegemaakt dat we in onze partij, in onze ledenkamer, onze mensen ter discussie stellen. Ik vraag me oprecht af of dat de manier is waarop we dat moeten doen.’’