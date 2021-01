PvdA-leider Lodewijk Asscher weg, wie volgt hem op?

Khadija Arib (60)

Als voorzitter van de Tweede Kamer kent Khadija Arib een hoge mate van populariteit en als vrouw zou ze wellicht een extraatje brengen in de verkiezingsstrijd. Het is echter maar de vraag of Arib leiderschap ambieert. Een keiharde debater was het nooit, de vraag is of ze een felle campagne zou (moeten) willen. Ze verwierf de laatste jaren toch vooral naam door als Kamervoorzitter ‘boven de partijen te staan’. In een interview met De Telegraaf liet ze recent vooral merken als voorzitter door te willen. „Oh ja. Als ik geen Kamervoorzitter word, dan zie ik dat dan wel. Maar als je in de Kamer wordt gekozen, moet je ook gewoon in de Kamer gaan zitten. Dat is gewoon zo.” Procedureel is ze wel de logische opvolger. Ze is de nummer twee op de lijst, dus de PvdA zal eerst bij haar langs moeten.