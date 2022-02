PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk stapt op na beschuldigingen ongewenst gedrag

Volgens de PvdA zal er naar de klachten een onafhankelijk extern onderzoek worden gedaan. Van Dijk wacht dat echter niet af en stapt op. ,,In mijn persoonlijke leven ben ik in de relationele sfeer niet altijd eerlijk geweest. Mocht dat mensen pijn hebben gedaan, wil ik daarvoor mijn oprechte excuses aanbieden. Om het gestelde onafhankelijke onderzoek de ruimte te geven en de partij niet in de weg te zitten, trek ik mij terug uit mijn politieke functie", zegt hij in een verklaring.