PvdA: De V van VN-Veiligheidsraad moet voor ‘vrouw’ staan

,,Dit is een uitgelezen kans om vrouwenrechten op de agenda te zetten”, vindt PvdA-Kamerlid Lilianne Ploumen, die haar plan vanmiddag tijdens het debat over de begroting van het ministerie van Buitenlandse Zaken ontvouwt. ,,Aan die tafel zitten vooral mannen in pak. Met een vrouwelijke ambassadeur zetten we ons pleidooi extra kracht bij.” Sinds 2013 is Karel van Oosterom onze VN-ambassadeur. Doorgaans rouleren de diplomatieke posten om de vier jaar. Dat zou betekenen dat er in 2018 een andere ambassadeur kan aantreden.



Zelf is het PvdA-Kamerlid niet beschikbaar voor die functie, benadrukt ze. ,,Ik heb al een baan.” Maar er lopen genoeg vrouwelijke topdiplomaten rond, stelt ze. Renée Jones-Bos, nu nog ambassadeur in Rusland, NAVO-ambassadeur Marjanne de Kwaasteniet en Joke Brandt, de hoogste ambtenaar op het ministerie van Buitenlandse Zaken, zijn ‘allemaal uitstekende kandidaten’. Ploumen: ,,Zij weten niet alleen hoe de hazen lopen, maar belangrijker nog: ook hoe ze die hazen van koers kunnen veranderen.”



Het PvdA-Kamerlid wil dat Nederland in het jaar als Veiligheidsraadlid onderzoekt of het mogelijk is om sancties op te leggen aan landen of groepen die zich schuldig maken aan seksueel geweld tegen vrouwen. ,,De impact van sancties is heel groot, denk aan Iran of Noord-Korea.”