‘Puinruimer’ Remkes pleit al jaren voor een minderheidskabinet

Bijltjes­dag in formatie: Na optie met PvdA en GroenLinks valt ook route met Christen­Unie af

31 augustus Na vijf maanden gebakkelei, schijnbewegingen en getalm is het vandaag bijltjesdag in de formatie: VVD en CDA willen definitief niet gaan onderhandelen met PvdA en GroenLinks. Maar smaak twee valt ook af: D66 blokkeert de optie met ChristenUnie. ‘Dit is teleurstellend’.