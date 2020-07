Publieke omroep tóch niet grotendeels reclamevrij, NPO3 blijft jongerenzender

Dat schrijft minister Arie Slob (Media) vanavond aan de Tweede Kamer. Volgens hem is een aanpassing van zijn reclameplan nodig omdat ‘de wereld er inmiddels anders uitziet’. Door de coronapandemie staan de reclame-inkomsten onder druk. Daarom worden de reclameminuten nu in stapjes verminderd tot de helft van het huidige aantal. Online stopt de publieke omroep vanaf 1 januari al wel met alle reclames en op de tv verdwijnen ook de reclameblokken rond kinderprogramma’s vanaf die datum. In ruil voor het verminderen van reclames krijgt de NPO jaarlijks 40 miljoen euro, zoals ook in de vorige plannen het geval was.

Regiozender

De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) was boos over de plannen die Slob vorig jaar ontvouwde. In overleg met Hilversum en de coalitiepartijen is nu een compromis gesloten. Daarin is ook afgesproken dat NPO3 niet, zoals eerder het plan was, wordt omgevormd tot regiozender. De NPO wil de jongerenzender intact laten.