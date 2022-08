Provincies willen snel duidelijkheid over stikstofplannen van kabinet én meer tijd

Het zijn de provincies die de concrete plannen moeten maken om de stikstofdoelen van het kabinet te realiseren. Ze willen graag aan de slag, zei de Noord-Hollandse gedeputeerde Edward Stigter mede namens zijn collega's, maar het Rijk moet helderheid geven over de doelen en de criteria.



,,Dat er nog discussie is over hoe hoog het doel is en wanneer het bereikt moet worden, dat helpt niet", reageerde hij op de uitspraken van CDA-leider en minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra. Die vindt dat het kabinetsdoel, een halvering van de stikstuitstoot in 2030, ‘niet heilig‘ is.



,,Als het kabinet verschillende signalen afgeeft, hebben wij daar direct last van", aldus Stigter. ,,Kom met heldere doelen en laat het ons op gebiedsniveau uitvoeren." ,,Geen van de provinciebestuurders maakte van zijn hart een moordkuil”, zei bemiddelaar Johan Remkes na afloop van het overleg.