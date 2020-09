Programma D66: eigen risico zorg vervangen door bijdrage voor ziekenhuisbehandeling

D66 wil het eigen risico in de zorg van 385 euro afschaffen. In plaats daarvan gaan mensen voor een behandeling in het ziekenhuis een eigen bijdrage van 100 euro betalen, met een maximum van 400 euro. Dat staat in het verkiezingsprogramma van de partij, dat later vanmiddag wordt gepresenteerd maar nu al online staat .

Volgens de partij is het huidige bedrag een te grote drempel, omdat patiënten doorgaans na één bezoek aan het ziekenhuis hun eigen risico al opgemaakt hebben. Daarna is er ‘geen prikkel’ meer voor ‘gepast gebruik van dure ziekenhuiszorg’. Door het bedrag over het jaar heen te spreiden, zouden mensen worden gestimuleerd om over ‘verantwoord gebruik’ van de zorg na te denken.

Ook wil de partij in de komende kabinetsperiode een begin maken met de bouw van 1 miljoen nieuwe huizen voor 2035 om in de groeiende vraag naar betaalbare woningen te voorzien. De nieuwe huizen moeten vooral binnen de bebouwde kom worden gebouwd. De hypotheekrenteaftrek wordt als het aan de sociaal-liberalen ligt volledig afgebouwd.

Eerste partij

D66 is de eerste partij die het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 presenteert. In het voorwoord van ‘Een nieuw begin’ schrijven minister Wouter Koolmees, de voorzitter van de verkiezingsprogrammacommissie, en voorzitter Annet Aris van de permanente programmacommissie over hoe de coronacrisis ‘ons met de neus op de feiten’ heeft gedrukt ‘over de politieke keuzes die de afgelopen jaren zijn gemaakt’. ,,Deze crisis leert ons dat het loont om te investeren in een robuuste samenleving.”

In die samenleving moet iedereen ‘ongeacht waar je kinderbedje stond’, aldus lijsttrekker Sigrid Kaag in de inleiding, ‘een eerlijke kans’ hebben op goed werk, op een huis, op een mooie toekomst. De basis daarvoor moet al vroeg worden gelegd: met vier dagen per week gratis kinderopvang en voor alle scholieren een ‘rijke schooldag’, met een gratis lunch en aandacht voor cultuur en sport.

Recht op buitenlandse stage

Voor studenten komt de partij die jarenlang voorstander was van het huidige leenstelsel met ‘een nieuwe studiebeurs’, die neerkomt op 300 euro per maand voor alle studenten via de Belastingdienst en nog eens maandelijks 400 euro voor studenten wier ouders tot 70.000 euro per jaar verdienen. Ook wil D66 dat elke student recht heeft op een stage of semester in het buitenland. Ze krijgen ook meer ruimte om langer te doen over hun studie.

Koolmees en Aris wijzen erop dat het verkiezingsprogramma in deze onzekere tijden geen 'blauwdruk vol garanties voor de toekomst’ is. ,,Verkiezingsprogramma’s krijgen soms een mythische status. Laten we eerlijk zijn: zeker in de tijd waarin we nu leven is dat niet zo. Wie durft te zeggen hoe samenleving en economie eruit zien over een maand, over een jaar?” Als de situatie ‘in de wereld’ verslechtert, schrijven zij, moeten de ambities in het verkiezingsprogramma worden bijgesteld. Omgekeerd geldt dat ook: dan wil de partij ‘meer gas’ geven.

Bekijk hier onze populairste nieuwsvideo's.