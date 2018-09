Prinsjesdag 2018: dit zijn de plannen

Zorg

Infrastructuur

Het kabinet trekt komend jaar dik 7 miljard euro uit voor de aanleg en het onderhoud van wegen. De A1 Apeldoorn-Azelo en de A15 Papendrecht-Sliedrecht worden verbreed, een nieuw deel A16 moet de doorstroming bij Rotterdam verbeteren. Om files aan te pakken trekt het ministerie 60 miljoen euro extra uit. Dat is bedoeld voor maatregelen om wegen na een ongeval of pech sneller vrij te maken.

Financiën



Economie

Het mkb-tarief in de vennootschapsbelasting (winsten tot 200.000 euro) wordt stapsgewijs verlaagd van twintig naar zestien procent in 2021, vanaf 2020 is er 100 miljoen euro beschikbaar voor lastenverlichting op arbeid in het midden- en kleinbedrijf. Ook investeert het kabinet minstens één miljard euro in het toekomstfonds Groningen.

Defensie

Wonen

Asiel

Onderwijs

Er wordt 1,9 miljard euro geïnvesteerd in onderwijs, maar universiteiten en hogescholen merken daar nauwelijks iets van. Volgend jaar moet er 19,5 miljoen euro worden bezuinigd in het hoger onderwijs. Dat komt door een tegenvaller van 212 miljoen euro op de begroting van het ministerie van Onderwijs. Het gat komt door verkeerde ramingen van de studentenaantallen.

Veiligheid

Buitenland

Er komt één Loket Buitenland waar alle Nederlanders die in het buitenland zitten 24 uur per dag, 7 dagen per week terechtkunnen. Niet alleen landgenoten die op reis zijn, maar ook de bijna 1 miljoen Nederlanders die in het buitenland wonen. Ze kunnen er aankloppen bij natuurrampen en een nieuw paspoort, maar ook bij vragen over kinderbijslag of studiefinanciering. Het loket wordt de komende jaren opgezet. Om het netwerk van ambassades en consulaten, waarop werd bezuinigd, weer uit te breiden, komt er jaarlijks tot 40 miljoen extra bij.