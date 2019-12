Prinses Amalia gespot op publieke tribune Tweede Kamer

Bijleveld: Kamer niet verkeerd geïnfor­meerd over Nederland­se luchtaan­val in Irak

15:39 De Tweede Kamer is niet verkeerd geïnformeerd over een eindrapport van de Amerikanen over het Nederlandse bombardement op het Iraakse Hawija. Daarbij vielen in 2015 mogelijk 70 burgerdoden. Dat schrijft minister Ank Bijleveld van Defensie vanavond aan de Tweede Kamer. Morgen wacht haar op de valreep van het kerstreces wederom een zwaar debat over de kwestie.