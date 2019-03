‘Presidentsdochter Ivanka Trump komt naar Haags zakencongres’

Of Trump zelf ook een bezoek brengt aan de Global Entrepreneurship Summit (GES), is nog niet bekend. De Nederlandse regering hoopt dat nog steeds. ,,Als de hoogste vrouw of man van een land een bezoek brengt aan Nederland, is dat voor ons een enorme eer’’, zei minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel op de heenweg naar Kansas; voorafgaand aan de gebeurtenissen in Utrecht. Ivanka Trump was in 2017 ook bij de laatste editie van GES, die in India werd gehouden. Daar kwam haar vader toen niet.



Op de bijeenkomst in Kansas speechten Kaag en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo. Ook werden de eerste namen bedrijven die naar de top komen. Zo nemen Nederlandse bedrijven als Philips, KPN en Heineken deel aan de GES. Aan Amerikaanse kant hebben investeringsmaatschappij Carlyle Group en vermogensbeheerder BlackRock hun komst toegezegd.



Volgens Kaag is de GES ‘een grote omgekeerde handelsmissie’, die qua impact te vergelijken is met 50 handelsmissies. ,,En alle bedrijven komen daarvoor naar ons.’’ Deze maandag reisde in het kielzog van Kaag ook een mini-handelsmissie met vier Nederlandse bedrijven naar Kansas.