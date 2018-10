Premier Rutte verwacht geen brexitdeal

,,Het is afgelopen zondag niet gelukt, dan lukt het ook niet met alle 28 lidstaten erbij”, zo zei hij tijdens een debat over de EU-top. ,,Dan ga je met z’n allen proberen de worst te vervolmaken. Dat gaat niet lukken, denk ik. Het moet wel eetbaar worden.”



Volgens de premier is de kwestie van de grens tussen EU-land Ierland en Noord-Ierland – wat onderdeel is van het Verenigd Koninkrijk – ‘het laatste grote vraagstuk dat voorligt’. ,,Dat is heel ingewikkeld.”



Volgens Rutte is eind november de laatste kans voor een deal ‘als je alles voor het einde van het jaar nog netjes wil afronden’. Tegelijkertijd concludeerde hij dat ‘alles weer vloeibaar wordt als het vastloopt’. Dan zou eventueel uitstel ook nog een mogelijkheid kunnen zijn. Als er wel een deal wordt gesloten en het Britse parlement schiet dat af, dan is het volgens Rutte ‘schluss’ en is er geen deal. ,,Anders blijft je aan de gang.”