Premier Rutte: Netwerk uitgeschakeld, maar dreiging blijft

,,De aanhouding wijst er wel op hoe belangrijk het is om waakzaam te blijven", benadrukt Rutte. ,,Wat gisteren gebeurde, past in het huidige dreigingsbeeld. De kans op een aanslag in Nederland blijft reëel." Garanties dat we nooit getroffen zullen worden, kunnen niet gegeven worden. ,,We kunnen alleen garanderen dat iedereen er alles aan doet om dat te voorkomen."



De bewindsman wijst erop dat we ondanks de dreiging ons leven moeten blijven leven. ,,Het grootse cadeau dat je ze kan geven, is je levenswijze aanpassen."



Rutte wil niet zeggen wanneer hij van op de hoogte was van de plannen. ,,Daarmee zou ik inzicht geven in de werkwijze van het kabinet en de AIVD rond dit soort zaken. Dat doe ik niet."