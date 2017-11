Premier Rutte: Ik had niet zo hoeven spreken over België

Eind vorige week ontketende de minister-president een relletje met België met uitspraken over de voorgenomen afschaffing van de dividendbelasting in Nederland. Rutte zei dat het fiscale klimaat in België zo slecht is, dat het land nog maar één multinational over heeft: bierbrouwer AB InBev. ,,We zien in België wat er gebeurt als je de bakens niet op tijd verzet."